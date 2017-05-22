Эстонскому музею под открытым небом исполнилось 60 лет

В понедельник, 22 мая, исполняется 60 лет расположенному на берегу залива Копли в Таллинне Эстонскому музею под открытым небом Рокк-аль-маре.

Именно 22 мая 1957 года был основан этнографический музей, чья архитектурная экспозиция к сегодняшнему дню насчитывает 74 строения, передают утренние новости ETV+.

Главная задача музея - сохранение и популяризация культурного наследия Эстонии. Учреждение также занимается сбором, изучением, реставрацией и оцифровкой культурных ценностей.

В честь 60-летия музея с конца прошлой недели начала свою работу юбилейная выставка "Появление домов в музее", которая рассказывает о том, как разные здания появились в музее, и почему они представлены именно в таком виде.

В прошлом году Эстонский музей под открытым небом посетили 134 000 человек.