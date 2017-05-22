Юри Ратас в ближайшие три дня посетит пять стран

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас с понедельника, 22 мая, совершит ряд зарубежных визитов в рамках подготовки к предстоящему председательству Эстонии в ЕС.

Как передает служба информации "Радио 4", с 22-го по 24-е мая Юри Ратас посетит Словакию, Венгрию, Чехию, Словению и Румынию.

По словам самого Юри Ратаса - это обычная практика, когда перед началом председательства глава правительства старается посетить как можно большее число стран-членов ЕС, чтобы ознакомить их со своими приоритетами на время председательства, а также обсудить возможности для более тесной совместной работы.

В понедельник утром Юри Ратас отправится в Братиславу, где он встретится с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. А уже во второй половине дня Ратас вылетит в Будапешт, чтобы встретиться с венгерским премьером Виктором Орбаном.