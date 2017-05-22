Индекс промпроизводства в апреле вырос на 3,7%

В Эстонии индекс цен производителей промышленной продукции в апреле по сравнению с мартом вырос на 0,3%, а по сравнению c апрелем прошлого года увеличился на 3,7%.

Такие данные утром в понедельник, 22 мая, обнародовал Департамент статистики.

На изменение индекса в апреле по сравнению с мартом наиболее заметно повлиял рост цен в производстве химикалий, электроэнергии, газа, пара и кондиционирования воздуха, горнодобывающей промышленности и деревообработке, а также снижение цен в производстве комплектующих моторных транспортных средств и оборудования и в производстве продуктов питания.

По сравнению с апрелем 2016 года на индекс больше среднего повлиял рост цен в производстве топливных масел, продуктов питания и электронной продукции, а также снижение цен в горнодобывающей промышленности и в производстве принадлежностей и комплектующих для автомобилей.

Индекс экспортных цен в апреле по сравнению с мартом вырос на 0,6%, а по сравнению с апрелем 2016 года увеличился на 6,4%.

Индекс импортных цен в апреле по сравнению с мартом вырос на 0,5%, а по сравнению с апрелем 2016 года увеличился на 5,8%.