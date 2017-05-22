Владимир Иванов добился минимального прогресса в рейтинге ATP

Первая ракетка Эстонии Владимир Иванов улучшил свои позиции в рейтинге ATP.

В обновленной версии рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), которая была опубликована в понедельник, 22 мая, Иванов поднялся на одну строчку и занимает теперь 412-е место.

Позиции второго номера сборной Эстонии Юргена Зоппа в мировом рейтинге не изменились - он остался на 469-й строчке.

Лидером мужского тенниса в мире остался британец Энди Маррей. Вторым идет серб Новак Джокович. Третьим - Стен Вавринка из Швейцарии.

В сентябре 2012 года Юрген Зопп находился на 71-й позиции, что было наивысшим показателем в его карьере. Лучший результат Владимира Иванова - 310-е место (27 июля 2015 года).