Специалисты из Эстонии и Финляндии выполнят наблюдательные полеты над Россией

Совместная группа инспекторов из Эстонии и Финляндии в рамках Договора по открытому небу на этой неделе совершит облёт территории Белоруссии и Российской федерации.

Об этом сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, передает в понедельник, 22 мая, служба новостей "Радио 4" со ссылкой на "Интерфакс".

По словам Рыжкова, в период с 22 по 26 мая в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Финляндии и Эстонии выполнит наблюдательный полет над территорией группы государств-участников Договора - Белоруссией и Российской Федерацией - на румынском самолете наблюдения Ан-30.

Он также отметил, что в ходе выполнения полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной Договором аппаратуры наблюдения.