Полиция расскажет квартирным товариществам и фирмам об ограничениях в центре Таллинна ({{commentsTotal}})
Начиная с 22 мая полицейские будут проводить встречи с представителями квартирных товариществ и предприятий, действующих в центральной части Таллинна - с целью разъяснить им предстоящие ограничения, связанные со скорым началом председательства Эстонии в Совете ЕС, а также порядок действий полиции в этот период.
Данные встречи будут проводиться в течение ближайших трех дней. По словам руководителя бюро уголовных расследований Пыхьяской префектуры Урмета Тамбре, цель этих бесед - наладить контакт с квартирными товариществами и предпринимателями, и обеспечить обмен информации во время председательства Эстонии в ЕС, сообщает Радио 4.
Редактор: Артур Тооман