Днем в Таллинне солнечно, на востоке - дождливо ({{commentsTotal}})
Синоптик Ольга Мятлик
Синоптик Ольга Мятлик
Таави Аас оправдывает ожидания экстрасенса, Хелир-Валдор Сеэдер не может решить, как ему лучше баллотироваться, экс-кандидат на пост мэра Пайде от реформистов усиливает центристов, Инара Луйгас играет на гармошке, а журналисты выяснили, когда у Таави Рыйваса будет свадьба - читайте избирательный обзор политической жизни Эстонии за неделю на портале rus.err.ee.
Начиная с 22 мая полицейские будут проводить встречи с представителями квартирных товариществ и предприятий, действующих в центральной части Таллинна - с целью разъяснить им предстоящие ограничения, связанные со скорым началом председательства Эстонии в Совете ЕС, а также порядок действий полиции в этот период.
Председатель партии "Союз Отечества и Res Publica" (IRL) Хелир-Валдор Сеэдер в воскресенье, 21 мая, направил однопартийцам письмо, в котором заявил, что IRL не собирается разрушать правящую коалицию.