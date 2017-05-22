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Индекс потребительского доверия в еврозоне растет ({{commentsTotal}})

Иллюстративная фотография.
Иллюстративная фотография. Автор: Scanpix/Postimees
Экономика
Экономика

Индекс потребительского доверия в еврозоне в мае, по предварительной оценке Еврокомиссии, достиг максимума с июля 2007 года и составил минус 3,3 пункта. В апреле показатель составил минус 3,6 пункта.

Данные свидетельствуют о восстановлении экономики 19 стран еврозоны. Ранее Еврокомиссия повысила прогноз роста ВВП еврозоны на текущий год с 1,6% до 1,7%. При этом прогноз по инфляции снижен до 1,6%, сообщает euronews.

Эксперты отмечают, что данные указывают на стабильное укрепление экономики еврозоны, но ЕЦБ продолжит проведений действующей денежно-кредитной политики, чтобы довести инфляцию до целевого уровня чуть ниже 2%.

Редактор: Артур Тооман



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