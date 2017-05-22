В первом квартале средняя пенсия по старости в Эстонии выросла на 5,4% до 390 евро ({{commentsTotal}})
В первом квартале 2017 года средняя пенсия по старости составляла в Эстонии 390,9 евро в месяц, что на 5,4% больше, чем годом ранее.
Об этом корреспонденту портала rus.err.ee сообщили в Департаменте статистики, отметив, что по итогам 2016 года средняя пенсия по старости составила 386 евро в месяц. В первом квартале 2016 года размер средней пенсии по старости составлял 370,6 евро в месяц.
Пенсия по старости зависит от трудового вклада и вычисляется по продолжительности трудового стажа и годовому коэффициенту пенсионного страхования.
По состоянию на 1 января нынешнего года в Эстонии живет чуть более 417 000 пенсионеров.
Каждую весну Эстония проводит перерасчет пенсий, чтобы пенсии находились в равновесии с изменениями зарплат и цен. Пенсия рассчитывается для каждого человека индивидуально.
Рост пенсии зависит от стажа пенсионера и от страховой части, накапливавшейся с 1999 года.
Сейчас пенсия по старости включает в себя базовую часть, стаж и страховую часть для тех, кто ушел на пенсию, начиная с 1999 года.
Редактор: Сергей Михайлов