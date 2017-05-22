Эстонские мастера танца Абель и Галкина заняли седьмое место на ЧЕ ({{commentsTotal}})
Эстонские спортсмены Мадис Абель и Александра Галкина заняли седьмое место на завершившемся в Чехии чемпионате Европы по стандартным танцам.
Об этом в понедельник, 22 мая, сообщил генеральный секретарь Эстонского союза танцевального спорта Стен Лаансоо.
Для выхода в финал соревнований эстонской паре не хватило всего 0,4 секунды.
Всего в чемпионате Европы приняли участие 60 пар. Победили россияне Дмитрий Жарков и Ольга Куликова.
Редактор: Сергей Михайлов