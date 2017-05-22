Лидер Северной Кореи распорядился о серийном производстве новой ракеты

Северная Корея подтвердила информацию об очередном запуске баллистической ракеты среднего радиуса действия. В сообщении государственного информационного агентства ЦТАК он объявлен успешным.

Согласно ЦТАК, за запуском наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын. Он распорядился начать серийное производство этой ракеты, передает в понедельник Би-би-си.

Ракета, название и характеристики которой не называются, теперь готова к тому, чтобы ее поставили на боевое дежурство.

В Белом доме заявили, что дальность полета ракеты в ходе нынешнего пуска была меньше, чем во время предыдущих трех испытаний.

Генштаб армии Южной Кореи сообщил о новом запуске северокорейской ракеты днем в воскресенье.

Согласно сообщению южнокорейского агентства Рёнхап, ракета пролетела около 500 километров и упала в Японское море. Ракета, запущенная в КНДР на прошлой неделе, пролетела около 700 км.