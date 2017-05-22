Ханно Певкур: нынешнее правительство принимает неправильные решения

В мае с большим перевесом до позиции самой популярной политической силы в стране вырос рейтинг Партии реформ, в то время как рейтинг Центристской партии по сравнению с апрелем существенно упал. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической фирмой Kantar Emor. По мнению председателя Партии реформ Ханно Певкура, нынешнее правительство принимает неправильные решения. Говорит Ханно Певкур.