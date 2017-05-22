Дональд Трамп прибывает в Тель-Авив с целью помирить Израиль и Палестину

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 22 мая, начинает свой первый официальный визит в Израиль, где он хочет стать посредником в достижении мирного соглашения между Израилем и палестинцами.

Трамп проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и встретится с палестинским президентом Махмудом Аббасом, передает служба новостей "Радио 4".

Напомним, что после своего избрания американский лидер объявил о намерении добиться урегулирования палестино-израильского конфликта.

Президент США уже принимал в Вашингтоне Нетаньяху и палестинского лидера Махмуда Аббаса, при этом каждый из них объявил о своей готовности поддержать новые мирные инициативы.

Отметим, что полномасштабные мирные переговоры по этой теме не проводились с 2014 года.