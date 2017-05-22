ФОТО: Дональд Трамп прибыл в Тель-Авив с целью помирить Израиль и Палестину

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 22 мая, начал свой первый официальный визит в Израиль, где он хочет стать посредником в достижении мирного соглашения между Израилем и палестинцами.

"В ходе моего первого зарубежного визита в качестве президента я ступил на эту древнюю и священную землю, чтобы укрепить неразрывную связь между Соединенными Штатами Америки и государством Израиль", - заявил Трамп, сойдя с президентского самолета в аэропорту Тель-Авива, где его встретил израильский премьер Биньямин Нетаньяху, передает Русская служба "Би-би-си".

"Перед нами редкая возможность принести безопасность и стабильность людям этого региона, победить терроризм и создать будущее, полное гармонии, процветания и счастья. Но мы можем достичь этого, только если будем работать вместе. Другого пути нет", - заявил американский президент.

Нетаньяху в своей приветственной речи тоже выразил надежду, что визит Трампа станет началом пути к примирению в регионе.

Во вторник Трамп должен встретиться в Вифлееме с палестинским лидером Махмудом Аббасом.

Напомним, что после своего избрания американский лидер объявил о намерении добиться урегулирования палестино-израильского конфликта.

Президент США уже принимал в Вашингтоне Нетаньяху и Аббаса, при этом каждый из них объявил о своей готовности поддержать новые мирные инициативы.

Полномасштабные мирные переговоры по этой теме не проводились с 2014 года.

Трамп прибыл 22 мая в Израиль с двухдневным визитом из Саудовской Аравии, которая стала первой остановкой в его дебютном мировом турне в качестве президента США. Также он планирует посетить Италию, Бельгию и Ватикан.