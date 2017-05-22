Свыше 20 человек пострадали при взрыве в больнице Бангкока ({{commentsTotal}})
По меньшей мере 24 человека получили травмы в результате взрыва в больнице Бангкока.
Взрыв в столице Таиланда прогремел в канун третьей годовщины военного переворота в этой стране, который произошел в 2014 году, передает в понедельник, 22 мая, "Интерфакс".
Отмечается, что в медицинском учреждении, на которое было свершено нападение, большая часть пациентов - военнослужащие в отставке.
По предварительным данным, взорвалась бомба, на месте происшествия обнаружены фрагменты проводов.
Местные правоохранительные органы проверяют записи с камер наблюдения.
Редактор: Сергей Михайлов