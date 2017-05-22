Адвокат намерен обжаловать приговор по делу об убийстве Николая Таранкова

Присяжный адвокат Ауду Луберг собирается обжаловать приговор Пярнуского уездного суда по делу об убийстве предполагаемого лидера преступного мира Эстонии Николая Таранкова.

Об этом Луберг, представляющий интересы обвиняемого в убийстве Николая Таранкова Юрия Воробья, сообщил корреспонденту портала новостей вещания ERR.ee.

"Вероятно, что я обжалую назначенное Воробью наказание", - приводит портал в понедельник, 22 мая, слова адвоката.

Срок подачи апелляций на решение суда первой инстанции истекает 29 мая.

Как писал rus.err.ee, 29 апреля Пярнуский уездный суд признал 36-летнего Воробья виновным в преднамеренном убийстве Николая Таранкова, а также незаконном обращении с огнестрельным оружием и ночным прицелом для него.

Воробей был приговорен к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Государственный прокурор Вахур Вертре требовал приговорить Ворбья к 7 годам и 9 месяцам тюремного заключения.

Адвокат обвиняемого настаивал на том, что Воробей совершил преступление под воздействием угроз со стороны Таранкова и просил для своего клиента более мягкого приговора.

Согласно обвинению, 14 сентября 2016 года в ходе ссоры в деревне Саунья Ляэнеского уезда Юрий Воробей застрелил Николая Таранкова.