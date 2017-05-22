Эстонские гимнастки-юниорки заняли седьмое место на чемпионате Европы ({{commentsTotal}})
Юниорская сборная Эстонии по художественной гимнастике заняла седьмое место в групповых упражнениях на завершившемся в Будапеште чемпионате Европы.
Золотые медали в этой дисциплине достались сборной России (16,95 балла). Второе место заняла сборная Италии (16,70), третье - команда Израиля (16,60).
В финале групповых упражнений выступали восемь сильнейших команд по итогам двухдневной квалификации. В квалификации эстонские девушки набрали 30,45 балла, заняв седьмое место.
В финале сборная Эстонии, за которую выступали Мелани Келер, Кармели Рейска, Миа Валге, Алина Веселова и Мария Трофимов, не смогла улучшить эту позицию. Наши девушки набрали 15,25 балла и финишировали седьмыми, что стало лучшим результатом в истории эстонской художественной гимнастики.
Редактор: Сергей Михайлов