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Эстонские гимнастки-юниорки заняли седьмое место на чемпионате Европы ({{commentsTotal}})

Юниорская сборная Эстонии заняла высокое седьмое место.
Юниорская сборная Эстонии заняла высокое седьмое место. Автор: Индрек Каск
Спорт
Спорт

Юниорская сборная Эстонии по художественной гимнастике заняла седьмое место в групповых упражнениях на завершившемся в Будапеште чемпионате Европы.

Золотые медали в этой дисциплине достались сборной России (16,95 балла). Второе место заняла сборная Италии (16,70), третье - команда Израиля (16,60).

В финале групповых упражнений выступали восемь сильнейших команд по итогам двухдневной квалификации. В квалификации эстонские девушки набрали 30,45 балла, заняв седьмое место.

В финале сборная Эстонии, за которую выступали Мелани Келер, Кармели Рейска, Миа Валге, Алина Веселова и Мария Трофимов, не смогла улучшить эту позицию. Наши девушки набрали 15,25 балла и финишировали седьмыми, что стало лучшим результатом в истории эстонской художественной гимнастики.

Редактор: Сергей Михайлов

художественная гимнастика


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