В Эстонском музее под открытым небом построят колхозный дом советского времени

Фонд развития предпринимательства (EAS) отклонил постройку железнодорожного вокзала на территории музея, однако в рамках экспозиции советского времени в Эстонском музее под октрытым небом планируется построить четырехвкартирный дом из силикатного кирпича.

По словам руководителя Эстонского музея под открытым небом Мерике Ланг, EAS отклонил ходатайство музея и не будет финансировать постройку железнодорожного вокзала на территории музея.

"Сейчас от идеи создания экспозиции советского времени остался только план постройки четырехквартирного дома из силикатного кирпича", - отметила она в интервью для радионовостей err.ee.

В связи с этим музей начинает кампанию, где каждый желающий может помочь построить музею новый экспонат. Согласно расчетам, всего для колхозного здания потребуется приобрести 67 000 кирпичей. Постройку планируется завершить к к 2020 году.

По мнению министерства культуры, музей хорошо работает в качестве целевого учреждения. А советник музеев министерства Тарви Ситс одобряет смелость музея показать перемены в образе жизни людей через квартирные жилые дома.

Ланг также отметила, что главная проблема в содержании музея — крыши хуторских построек.

"В снежные зимы балки не выдерживали давления и нам приходилось проделывать большую работу по удалению снега, а средств в бюджете для этого недостаточно. Поэтому мы всегда должны придумывать, как заработать денег", - рассказала она.

В год музей посещает 134 000 человек, половина из которых — туристы.