Авиакомпания "РусЛайн" начала прямые полеты в Таллинн

Авиакомпания "РусЛайн" с 22 мая начала прямые полеты из Пулково (аэропорт Петербурга) в Таллинн. Ранее, 15 мая, прямые авиарейсы с Петербургом начала выполнять эстонская авиакомпания Nordica.

Новый маршрут "РусЛайна" из Петербурга открывается в понедельник, 22 мая. "Мы предлагаем 13 рейсов в неделю. Все перелеты будут выполняться на судах Bombardier", – сообщил "Фонтанке" коммерческий директор авиакомпании Александр Крутов.

В понедельник, 15 мая, состоялся первый рейс Nordica в Петербург.