Канадский рэпер Drake получил 13 наград от журнала Billboard - это рекорд среди музыкантов ({{commentsTotal}})
Канадский рэпер Drake стал труимфатором церемонии Billboard Music Awards - он получил 13 статуэток, вручаемых журналом Billboard, включая главную - лучшему исполнителю - и установил рекорд по числу полученных наград.
На прошедшей в Лас-Вегасе церемонии награждения Drake также был признан лучшим рэп-исполнителем, лучшим музыкантом из рейтингов Top Billboard 200 и Top Hot 100, рекордсменом по продажам, а его альбом Views стал лучшим в рейтинге альбомов Top Billboard 200, а также лучшей рэп-пластинкой, передает Интерфакс.
Редактор: Артур Тооман