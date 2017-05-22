При пожаре в Мярьямаа погиб мужчина

В ночь на понедельник при пожаре в поселке Мярьямаа на территории Раплаского уезда погиб мужчина.

Об этом сообщил Спасательный департамент, отметив, что сигнал о пожаре в доме на улице Койду поступил на пульт дежурного Центра тревоги в 2 часа ночи.

В 2:20 из горевшей квартиры был эвакуирован мужчина, его передали скорой помощи. В 2:27 из помещения вынесли другого мужчину, жизнь которого спасти не удалось.

Причины возгорания выясняются.