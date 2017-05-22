Эстония ведет переговоры с Италией по поводу приема беженцев

Европейская Комиссия призывает Эстонию найти решение, которое дало бы возможность принять в Эстонии в рамках миграционной программы Европейского союза беженцев и из Италии. Еврокомиссия отмечает, что Эстония и Ирландия до сих пор не приняли ни одного беженца из Италии, поскольку итальянские законы не позволяют проводить дополнительное интервьюирование беженцев, как того хотят Эстония и Ирландия до вынесения своего решения. МВД Эстонии в свою очередь отметило, что готово к поискам решения по этому вопросу. Комментирует министр внутренних дел Андрес Анвельт.