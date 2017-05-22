Департамент: сезон использования шипованной резины окончен

Сезон использования шипованной резины на автомобилях в Эстонии завершился — об этом сегодня сообщил Департамент шоссейных дорог, отметив, что по-весеннему теплая погода уже установилась, ночные и утренние заморозки прошли и тем, кто еще не переобул свои машины в летнюю резину, пора это сделать. Тем более, что срок использования шипованной резины в порядке исключения в Эстонии в этом году был продлен только до 15 мая. Подробности в материале Игоря Журьяри.