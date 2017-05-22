Пеэп Петерсон: проблемы со здоровьем работников отражаются на экономике предприятий

Согласно отчету Больничной кассы за первый квартал текущего года видно, что в первые три месяца люди болели на 14% чаще, чем за аналогичный период прошлого года. Ущерб эстонской экономике, по оценке Центрального союза профсоюзов Эстонии, составил не менее 3,43 миллиона трудочасов.

Между тем, число больничных листов увеличилось за тот же период всего на 1%. Из этого союз профсоюзов делает вывод, что работники по сравнению с детьми были меньше защищены от инфекционных заболеваний.

Профсоюз вновь призывает работодателей начать оплачивать больничные листы своих работников с первого дня, чтобы снизить вспышки заболеваний на рабочих местах.

"Проблемы со здоровьем работников отражаются на экономике предприятий. А хождение на работу больным увеличивает вероятность распространения вирусов", - написал в распространенном сообщении председатель Центрального союза профсоюзов Эстонии и член совета Больничной кассы Пеэп Петерсон.

По его словам, люди перегружены. У них нет ни времени, ни денег, чтобы позаботиться о своем здоровье. А лечение болезней на более поздних стадиях затратнее и длительнее.