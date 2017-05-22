Советники Сависаара по-прежнему получают зарплату от города

Несмотря на то, что с момента отстранения Эдгара Сависаара от должности мэра Таллинна осенью пройдет уже два года, в бюро мэра продолжают работать десять человек, нанятых на службу еще в его бытность мэром. Это означает, что у исполняющего обязанности мэра, вице-мэра Таави Ааса всего 15 помощников, референтов и советников.

В бюро мэра города всего 10 рабочих мест, должность референта — свободна, два советника работают на неполную ставку. Договор вице-мэра — бессрочный, пишет портал err.ee.

В бюро Таави Ааса работает пять человек, один советник работает на полставки. Договоры помощника вице-мэра и консультанта — бессрочные.

По данным коммерческого регистра, из 15 служащих 10 — члены Центристской партии, в том числе водитель бюро. Один сотрудник бюро вице-мэра — член Партии реформ.

Среди известных широкой общественности лиц в бюро мэра Таллинна работают Мооника Батракова, Юри Куускемаа, Юхан Паадам и Линнар Приймяги.

Брутто-зарплата Батраковой в прошлом году составила 2225 евро, Куускемаа — 1480 евро, Паадама — 1870 евро, Приймяги — 1600 евро. Из всех перечисленных имен партийная принадлежность есть только у Батраковой, которая считалась ближайшей помощницей Сависаара.

В обязанности Батраковой входит консультирование мэра при решении возникающих вопросов. Куускемаа консультирует мэра по вопросам истории и культуры Таллинна. Паадам — по вопросам наследия UNESCO, телевидения и другим связанным с культурой вопросам. Приймяги получает зарплату за то, что консультирует членов правления, а также городские учреждения по имиджевым вопросам организации.

Также свои бюро есть у вице-мэров Калле Кландорфа, Михаила Кылварта, Мерике Мартинсон, Арво Сарапуу и Эхи Вырк — всего 17 сотрудников.

В городской службе по связям с общественностью и "Раэпресс" работает 11 человек. В редакциях газет "Pealinn" и "Столица" работает 19 журналистов-редакторов.