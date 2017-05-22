В Турции посадили в тюрьму убийцу летчика российского Су-24

Подозреваемый в убийстве российского летчика Олега Пешкова гражданин Турции Алпарслан Челик приговорен к пяти годам тюремного заключения. Суд Измира назначил ему это наказание по делу о незаконном владении оружием.

В конце марта 2016 года Челик и еще 13 человек были задержаны в одном из ресторанов Измира. Полицейские обнаружили при досмотре автомат Калашникова, два пистолета и патроны к ним, сообщает Интерфакс со ссылкой на турецкое издание Haberturk.

В ходе проведенных затем обысков мест проживания задержанных было найдено другое огнестрельное оружие.

На данном судебном заседании не рассматривались обвинения в убийстве, предъявленные Челику после гибели Олега Пешкова.

Российский Су-24, пилотом которого был Пешков, был сбит в сирийском воздушном пространстве в ноябре 2015 года. Оба российских летчика катапультировались, но в результате обстрела с земли командир экипажа Олег Пешков погиб. Штурмана Константина Мурахтина удалось спасти.

Челик был задержан по подозрению в причастности к обстрелу российского военного. Как сообщал глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, Челик подтвердил, что это он убил пилота упавшего самолета.