Бывший член совета EAS Анти Таммеокс получил условный срок за мошенничество

В понедельник, 22 мая, Харьюский уездный суд приговорил к условному лишению свободы бывшего члена совета Фонда содействия развитию предпринимательства (EAS) Анти Таммеокса, которого признали виновным в мошенничестве.

Суд наказал Таммеокса (41) однолетним лишением свободы условно. Испытательный срок составит 1 год и 6 месяцев. То есть, если в течение этого времени мужчина совершит новое преступление, ему придется отправиться за решетку, сообщил корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь суда Янар Филиппов.

Согласно обвинению, c 2010 по 2012 год Анти Таммеокс организовал мошенническую схему по осваиванию средств Евросоюза. Ключевой в этой схеме была фирма Nelitäht OÜ, которая получала пособия от EAS и Центра инвестиций в окружающую среду (KIK).

При содействии Таммеокса фирма и ее руководитель Марио Соотна ходатайствовали перед EAS и KIK о пособии для приобретения оборудования для переработки отходов. При этом были представлены заведомо ложные и завышенные данные относительно стоимости оборудования, чтобы получить большее по размеру пособие.

В результате мошенничества 10 мая 2011 года EAS выплатил фирме Nelitäht пособие в размере 177 674,38 евро.

Второй крупный эпизод касался мошенничества через KIK, в этом случае речь шла уже о сумме в 479 976,48 евро.

На состоявшихся в январе прениях окружной прокурор Эндла Юльвисте потребовала наказать Анти Таммекоса штрафом в размере 250 штрафных единиц или 15 250 евро.

Защитники обвиняемого посчитали, что действиях их клиента отсутствует состав преступления, а потому его следует оправдать.

Отрицает свою вину и сам Анти Таммеокс.

В законную силу решение Харьюского уездного суда не вступило.

Таммеокс — бывший член Рийгикогу. Согласно данным Коммерческого регистра, с 23 марта 2001 по 15 июня 2012 года он состоял в рядах IRL.

Партию он покинул сразу после того, как общественности стало известно о предъявленных ему подозрениях.