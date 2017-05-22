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Нарвитяне вместе с партией "Зеленые Эстонии" и ОЛПЭ создадут избирательный союз ({{commentsTotal}})

Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Автор: Артур Тооман
Выборы
Выборы
Артур Тооман

В субботу, 20 мая, в Нарве прошла встреча двух членов правления партии "Зеленые Эстонии" Андрея Гудима и Александра Лаане с несколькими активными нарвитянами, которые осенью хотели бы принять участие в муниципальных выборах. В начале июня в Нарву приедут представители Левой партии Эстонии (ОЛПЭ). После этого будет создан избирательный союз.

Как написал на своей странице в facebook инициатор встречи, гражданский активист Станислав Пупкевич, она прошла конструктивно и продуктивно. "Главная линия, которую мы будем совместно гнуть — максимум прямой демократии, или как мне нравится — вечевого права".

Следующая встреча активистов и "зеленых" состоится в начале июня, на нее приглашены и представители Левой партии (ОЛПЭ).

В комментарии порталу rus.err.ee Станислав Пупкевич заявил, что не верит партиям, поэтому хочет создать собственный блок, который будет представлять интересы горожан. При этом он утверждает, что не противопоставляет себя, например, Центристской или Социал-демократической партиям, а выступает лишь против отдельных личностей во власти города, от которых все уже устали.

"Свое участие в нашем списке подтвердили уже шесть человек. Предварительные переговоры прошли приблизительно с 20 людьми. Будем стараться привлечь в список известных горожан. Главное условие - те, кто готов присоединиться к нашему списку, должны быть независимы от местной власти. Чтобы на них невозможно было оказать давление", - сказал Пупкевич.

Станислав не видит противоречия в сотрудничестве партии "Зеленых Эстонии" и Левой партии в одном избирательном союзе. "У них достаточно общих точек соприкосновения. Мы же ожидаем от них консультационной и технической поддержки, потому что у них есть опыт". Создаваемый избирательный союз будет опираться на идеи, волнующие горожан, и сформулируют их сами нарвитяне. Эти идеи будут озвучены, как только сформируют избирательный союз.

Вице-председатель партии "Зеленые Эстонии" Андрей Гудим подтвердил порталу rus.err.ee, что избирательный союз будет создан. "В начале июня его название будет озвучено. Ко второй встрече инициативная группа нарвитян составит список теневого правительства Нарвы".

По словам Гудима, в субботу на встрече в нарвском кафе Muna присутствовали четыре человека, но нарвитяне уверяют, что в списке будет 20 человек. "Мы со своей стороны постараемся активизировать наших членов партии на месте".

Нарвитяне хотят привлечь в избирательный союз еще и ОЛПЭ

По поводу союза с "левыми" Гудим сказал, что точки соприкосновения необходимо искать. "После катастрофического падения рейтинга нашей партии, мы поняли, что люди могут разделять "зеленые" идеи, но при этом придерживаться правых, левых или центристских взглядов. Надо договариваться".

"Как мы поняли, ребята хотят, чтобы в Нарве сохранилась одна гимназия с русским языком обучения. И в этом им нужна помощь ОЛПЭ, - сказал Гудим. - Их так же волнует проблема обучения нарвитян эстонскому языку, в этом вопросе мы могли бы сотрудничать".

Председатель Левой партии Валев Калд сообщил rus.err.ee, что Ида-Вирумаа перспективный регион. У местных жителей есть запрос на обновление местной власти. "Поскольку наши позиции в этом регионе слабы, то идти на выборы в составе избирательного союза — это хорошее решение".

По словам Калда, к нему лично нарвитяне не обращались, но через местных активистов партии информация до правления дошла. Калд сказал, что в Нарве у партии 10 активных членов.

Никаких проблем в сотрудничестве с партией "Зеленых Эстонии" он не видит: "Мы ведем с ними переговоры о совместном участии в выборах в местных самоуправлениях".

По словам Гудима, в Нарве договорились, что партия "Зеленые Эстонии" не будет вести отдельных переговоров в Таллинне. Этот вопрос нарвитяне будут решать самостоятельно.

Все стороны подтвредили, что в начале июня в Нарве будет создан избирательный союз.

В начале апреля о создании избирательного союза Meie Narva объявило местное отделение соцдемов. Центристская партия пойдет на выборы со своим партийным списком.

олпэнарвавалев калд"зеленые эстонии"станислав пупкевичандрей гудим


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