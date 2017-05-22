Эстония платит Microsoft около пяти миллионов в год

В министерствах и госканцеляриях Эстонии за использование программного обеспечения ежегодно платят около пяти миллионов евро в год.

Например, министерство образования и науки платит 100 000 евро в год. Однако ему подчиняются и эстонские школы, которые сами решают, какое ПО использовать, и за ними нет государственного надзора, передает err.ee со ссылкой на Eesti Päevaleht.

Министерство обороны тратит на программное обеспечение Microsoft 1,7 млн евро. Всего в министерстве 6000 рабочих мест с ПО от Microsoft, и на каждое тратится примерно 280 евро.

Потраченные на ПО суммы в разных учреждениях отличаются. Например, в министерстве финансов тратят примерно по 136 евро на рабочее место или всего 408 000 евро. При этом на лицензии тратят 360 000 евро, а 48 000 евро уходит на техподдержку Microsoft.

Под ПО Microsoft прежде всего подразумевается возможность использования операционной системы Windows и программного пакета Office (Word, Excel, Outlook), хотя вместо этого можно использовать альтернативное бесплатное ПО — Linux, OpenOffice, LibreOffice, но в большинстве случаев так не делают.

Представители учреждений, которых опросил Eesti Päevaleht, в основном отвечали, что взвешивали возможность использования бесплатного ПО, но по разным причинам отказались от такого варианта.

"К сожалению, опыт показывает, что экономическая выгода незначительна в сравнении с с проблемами, которые возникают при использовании бесплатного ПО. Например, формат одного файла может быть несовместим с форматами продукции других фирм", -сказала советник ИТ-отдела министерства культуры Кайтти Каттай.

"В мире нет ни одного другого средства для групповой работы, которое всерьез могло бы конкурировать с MS Exchange + Office. Наиболее близкой альтернативой можно назвать IBM Lotus Notes, но это ПО тоже платное. Для пользователей нет другой такой гибкой продукции как MS Active Directory", - отметила она.

Министерство обороны и силы обороны ежегодно выплачивают Microsoft 1,7 млн евро, министерство внутренних дел — 1,25 млн евро, министерство финансов — 408 000, министерство экономики и коммуникаций — 344 000, министерство социальных дел — 311 000, министерство юстиции — 300 000, министерство иностранных дел — 133 000, министерство окружающей среды — 112 000, министерство образования и науки — 100 000, министерство сельского хозяйства — 65 000, канцелярия Рийгикогу — 58 000, министерство культуры — 16 000, госканцелярия — 9000 евро. Всего 4 806 000 евро.