Вячеслав Леэдо продал паром St. Ola в Италию

Владелец Saaremaa Laevakompanii Вячеслав Леэдо продал итальянской фирме паром St. Ola, который остался не у дел после прекращения договора о паромной переправе между фирмой Леэдо и государством.

Об этом в понедельник, 22 мая, сообщила газета Lääne Elu.

По ее сведениям, много лет проработавший в Эстонии паром купила итальянская фирма Emanuele d'Abunto.

Новым названием судна стало Medmar Giulia, а домашним портом — Неаполь. Оно отправится в двухнедельное плавание в Италию уже на этой неделе.

Saaremaa Laevakompanii раньше уже заключала подобные сделки с итальянской фирмой: семь лет назад Emanuele d'Abunto купила у фирмы Леэдо паром Scania, который курсировал в Средиземном море до 2014 года, а затем был перепродан на Фиджи.

Договор с Saaremaa Laevakompanii на организацию паромного сообщения между эстонским материком и островами истек осенью прошлого года. В соответствии с принятым правительством Эстонии решением, с 1 октября 2016 года за паромную переправу отвечает дочерняя фирма Таллиннского порта TS Laevad. Для обслуживания переправы в Польше и Турции по заказу TS Laevad были построены четыре новых парома.