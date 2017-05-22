ФОТО: в Маарду отмечают День славянской письменности и культуры

На этой неделе во вторник и среду в Маарду проходят мероприятия, приуроченные к празднованию Дня славянской письменности.

Во вторник, 23 мая, в Маардуском центре досуга (ул. Кеэмикуте, 12b) в 17:00 состоялся праздничный концерт славянских культурных обществ и творческих коллективов города. Со своим творчеством слушателей познакомили ансамбль белорусского общества "Ялинка", хор "Радуга", театр "Веер и шпага", танцевальный ансамбль "Незабудки", театр моды "Натали", эстетический центр "Радо" и ученики школ Маарду. В фойе Центра досуга гости могут увидеть выставку работ учеников Маардуской школы искусств.

В среду, 24 мая, празднование Дня славянской письменности и культуры перенесется в Маардускую городскую библиотеку, которая в сотрудничестве со славянскими обществами приготовила для всех посетителей творческую программу, конкурсы и викторины для всех ценителей русского языка и культуры. В 15:00 все посетители смогут пообщаться с протоиереем Эстонской православной церкви Московского патриархата Дмитрием Хюваненым и известным эстонским литератором Эллой Аграновской, которые расскажут об истории возникновения книги, книгопечатания и славянского алфавита.

В этот день в библиотеке посетителей будет обслуживать мэр Маарду Владимир Архипов, а всем должникам будет погашена задолженность. В течение всего дня посетителям будут раздаваться сладкие угощения и сувениры.

24 мая - день памяти братьев просветителей Кирилла и Мефодия, создателей письменного славянского языка – кириллицы, отражающей особенности славянской речи.