Франция и Германия собираются ускорить интеграцию в еврозоне

Об этом в понедельник заявил министр экономики Франции Брюно Ле Мэр после встречи в Берлине со своим немецким коллегой Вольфгангом Шойбле.

"Мы годами говорим об успешной интеграции еврозоны, однако продвигаемся в этом направлении недостаточно быстро. Мы решили конкретно ускорить процесс", - заявил Ле Мэр.

По словам министра, для проработки предложений по ускорению интеграции еврозоны была сформирована комиссия.