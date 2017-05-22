Франция и Германия собираются ускорить интеграцию в еврозоне ({{commentsTotal}})
Правительства Франции и Германии считают необходимым ускорить процесс интеграции еврозоны.
Об этом в понедельник заявил министр экономики Франции Брюно Ле Мэр после встречи в Берлине со своим немецким коллегой Вольфгангом Шойбле.
"Мы годами говорим об успешной интеграции еврозоны, однако продвигаемся в этом направлении недостаточно быстро. Мы решили конкретно ускорить процесс", - заявил Ле Мэр.
По словам министра, для проработки предложений по ускорению интеграции еврозоны была сформирована комиссия.
Редактор: Андрей Крашевский
Источник: AFP/BNS