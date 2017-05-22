Посол Латвии в Эстонии удостоен ордена Креста Марьямаа ({{commentsTotal}})
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд решила наградить покидающего свой пост посла Латвии в Таллинне Юриса Боне орденом Креста Марьямаа I степени.
Соответствующее решение глава государства приняла в понедельник, 22 мая.
Как следует из подписанного Кальюлайд постановления, Юрис Боне получит награду в знак признания своих заслуг перед Эстонией.
Юрис Боне возглавил посольство Латвии в Эстонии в 2013 году.
Редактор: Сергей Михайлов