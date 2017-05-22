Превысивший скорость пьяный водитель получил 15 суток ареста

Суд назначил наказание в виде ареста на 15 суток суток водителю автомобиля Subaru, который в нетрезвом виде носился по дорогам Тартуского уезда со скоростью более 140 км/ч.

Об этом в понедельник, 22 мая, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Мужчина обратил на себя внимание полиции в прошлую среду на 5-м километре шоссе Тарту-Йыгева-Аравете. У автомобиля марки Subaru, которым управлял нарушитель, была зафиксирована скорость 142 км/ч. При проверке 35-летнего водителя также выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Водителя отстранили от управления транспортным средством и доставили в арестантский дом в ожидании суда, который состоялся в пятницу в Тарту. Судья назначил нарушителю наказание в виде 15 суток ареста и лишения прав на управление транспортным средством на три месяца.