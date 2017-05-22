Марин Ле Пен может отказаться от поддержки выхода Франции из ЕС ({{commentsTotal}})
Лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен намерена отказаться от планов, предусматривающих выход Франции из Евросоюза.
Об этом сообщила в понедельник британская газета Daily Telegraph со ссылкой на главного экономического стратега "Национального фронта" Бернара Моно, передает ТАСС.
"Фрексита" (по аналогии с Brexit - выход Великобритании из ЕС, а в данном случае Франции) не будет. Мы приняли к сведению то, что сказал нам французский народ", - отметил в интервью изданию Моно.
По его словам, политика "Национального фронта" будет сконцентрирована на стремлении "пересмотреть договоры ЕС", чтобы дать французам "больше контроля над собственным бюджетом и регулированием банковской системы".
Ле Пен ранее заявила о том, что выдвигает свою кандидатуру на выборах в Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента). Она подчеркнула, что "следует сплотить и усилить оппозицию перед лицом той опасности ухудшения обстановки, к которой неизбежно приведут те меры, которые намерено принимать правительство Эмманюэля Макрона".
Выборы в Национальное собрание Франции пройдут в два тура - 11 и 18 июня.
Эммануэль Макрон 7 мая одержал убедительную победу над Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов во Франции, получив 66% голосов избирателей. Частью предвыборной кампании Ле Пен было обещание вывести Францию из Европейского союза и восстановить национальную валюту.
Редактор: Андрей Крашевский