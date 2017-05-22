С 26 по 28 мая в Таллиннском университете пройдут традиционные Лотмановские дни

На этой неделе с пятницы по воскресенье в Таллиннском университете пройдут традиционные, уже девятые по счету, Лотмановские дни.

Тема международной конференции - "Символ в системе культуры". Мероприятие посвящается 90-летию Зары Григорьевны Минц и 95-летию Юрия Михайловича Лотмана, передает пресс-служба столичной мэрии "Раэпресс".

На конференции с докладами выступят ученые со всего мира: из России, Франции, Германии, Чехии, Польши, Испании, Канады, США и других стран. Стать слушателями смогут все желающие, открытие конференции состоится в пятницу, 26 мая, в 10:00, в Таллиннском зале Таллиннского университета (Uus-Sadama 5; M-218).

В числе прочих будут рассмотрены темы "Роль символов в современной культуре Африки", "От символов средневековья к современности", "Символы и память культур", "Символика визуальности", "Идеология и символ". Прозвучат доклады на русском и английском языках.

В рамках Лотмановских дней в Таллиннском университете пройдет авторский вечер Александры Петровой, на котором она прочтет несколько глав из своего романа "Аппендикс" и расскажет о работе над ним. Роман вошел в шорт-лист премии "НОС" и в длинные списки других престижных премий. Встреча состоится 27 мая, в субботу, в 17 часов в Таллиннском зале Таллиннского университета (M-218). Вход свободный, без предварительной регистрации.