Эстонская таможня обнаружила более 30 000 сигарет в автомобиле с российскими номерами

Инцидент произошел вечером в пятницу, 19 мая, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Во время пересечения погранперехода в Койдула зарегистрированный в России автомобиль Audi A6 под управлением 20-летнего гражданина РФ был отправлен на дополнительную проверку, в ходе которой сотрудники эстонской таможни обнаружили спрятанные в машине 33 500 сигарет (1675 пачек).

Пограничники аннулировали визу, выданную нарушителю Латвийской Республикой, после чего он был отправлен обратно в Россию с трехлетним запретом на въезд в Шенгенскую зону.