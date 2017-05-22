Юрген Зопп пробился в основную сетку теннисного турнира в Италии

Вторая ракета Эстонии Юрген Зопп пробился в основную сетку теннисного турнира ATP Challenger, проходящего в итальянском Местре, с призовым фондом 43 000 евро.

В решающем поединке квалификации Зопп (ATP, 469) с большим трудом взял верх над поляком Хубертом Гуркачем (ATP, 318) - 7:6 (7:4), 7:6 (6:3).

Матч продолжался чуть более двух часов. Зопп сделал восемь двойных ошибок, а Гуркач - десять.

До этого Зопп в квалификации обыграл поляка Томаша Беднарека и американца Томми Пола (ATP, 355).

В первом круге основного турнира Зопп встретится с итальянцем Лоренцо Сонего (ATP, 328), с которым он ранее никогда не играл.