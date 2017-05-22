На границе с Латвией установили счетчик недополученного Эстонией алкогольного акциза

На эстонско-латвийской границе установили информационное табло, которое в режиме реального времени показывает предполагаемую сумму акциза на алкоголь, который не поступил в бюджет Эстонии из-за налоговой политики правительства, мотивирующей потребителей покупать алкогольную продукцию в соседней Латвии.

Информационное табло было установлено по инициативе Союза мелких торговцев Эстонии у погранперехода в Икла, сообщается в распространенном в понедельник пресс-релизе организации.

"По оценке Союза мелких торговцев, с начала прошлого года до настоящего времени из-за агрессивной политики по акцизам на алкоголь Эстония недополучила около 27 млн евро, а эстонские потребители каждую секунду выводят из страны 60 евроцентов налоговых поступлений", - говорится в сообщении.

Организация оценивает потери госбюджета Эстонии от недополученного в 2017 году акциза в 40 млн евро. "С учетом дополнительного повышения акцизов на алкоголь с 1 июля, Эстония в 2017 году подарит Латвии 40 млн евро налоговых поступлений", - отмечается в сообщении.

Из-за разницы в акцизах между Эстонией и Латвией активизировалась приграничная торговля. В результате этого в Южной и Центральной Эстонии возникли районы, в которых пропала экономическая целесообразность держать небольшие магазины, считают в Союзе мелких торговцев.

"В результате резкого повышения акцизов сельские районы ждет закрытие многих маленьких магазинов. Это приведет к уменьшению доступности повседневных продовольственных и потребительских товаров, а также к исчезновению возможностей оказывать почтовые и банковские услуги. Кроме того, в связи с закрытием сельских магазинов в сельских районах пропадут сотни рабочих мест", - отмечается в сообщении.

В Союз мелких торговцев входит около 150 маленьких магазинов.