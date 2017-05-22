Кремль подтвердил визит Путина во Францию 29 мая

Кремль подтвердил информацию о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон примет российского лидера Владимира Путина 29 мая. Главы государств обсудят Сирию и Украину, а также двусторонние проблемы.

"В ходе переговоров на высшем уровне планируется обсудить состояние и перспективы развития российско-французских отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, - говорится в сообщении на официальном сайте президента России. - Состоится также обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, прежде всего по координации усилий в борьбе с терроризмом и урегулированию кризисов в Сирии и на Украине".

Ранее о том, что президенты проведут переговоры в Версале, сообщили в Елисейском дворце.

Кроме того, главы государств совместно откроют подготовленную Государственным Эрмитажем во дворце Большой Трианон Замка Версаль выставку, посвященную 300-летию поездки Петра I во Францию – первому визиту российского монарха, положившему начало устойчивым связям между этими странами.