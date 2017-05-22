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Полиция задержала водителя без прав на скорости 180 км/ч: в машине был и 2-летний ребенок ({{commentsTotal}})

Полиция задержала лихача.
Полиция задержала лихача. Автор: Postimees/Scanpix
Эстония
Эстония

В воскресенье вечером полиция задержала в Пярнумаа мужчину, намного превысившего скорость и перевозившего в переполненной пассажирами машине маленького ребенка. Ко всему прочему водитель предъявил стражам порядка фальшивые права.

Полиция задержала лихача в волости Аре в Пярнумаа, где он ехал со скоростью более 180 км/ч, передает Rus.Postimees со ссылкой на Ляэнескую префектуру.

Находившийся за рулем 28-летний мужчина при задержании предъявил выданные в Великобритании водительские права, однако при проверке выяснилось, что они фальшивые.

Также выяснилось, что водитель перевозил в машине больше людей, чем дозволено - вместе с ним в транспортном средстве было шесть человек, один из которых - двухлетний ребенок, для которого в машине не было надлежащего защитного оборудования.

Полиция задержала мужчину за превышение скорости и езду без прав, также в отношении него возбуждено уголовное дело за использование фальшивых документов.

Редактор: Виктор Сольц

полициялихачводитель без прав


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