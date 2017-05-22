Ратас: председательство Эстонии в ЕС может стать переломным пунктом для пессимизма

Председательство Эстонии могло бы стать переломным пунктом для пессимизма и продемонстрировать гражданам, что Европа открыта, демократична, едина и смотрит в будущее.

Об этом заявил в понедельник премьер-министр Эстонии Юри Ратас после встречи со своим словацким коллегой Робертом Фицо.

Вера в ЕС восстанавливается

Комментируя тему будущего Европы, Ратас сказал, что с состоявшегося во время председательства Словакии Братиславского саммита начался путь к восстановлению веры наших граждан в ЕС и его основные ценности, поскольку одобренная именно в Братиславе дорожная карта сосредоточилась на важных для граждан проблемах, таких как безопасность, экономический рост и миграция.

"После Братиславы лидеры Европейского союза подписали Римскую декларацию, демонстрирующую прочность ЕС и его желание сотрудничать", – сказал Ратас.

"Главная задача Эстонии как председателя – сохранение единства и решимости ЕС", – подчеркнул он.

Единство и равновесие

"В девизах председательства Эстонии отражается единство и равновесие. Сейчас Европа больше всего нуждается в единстве в словах и поступках, ценностях и мыслях. Мы должны найти точку равновесия между открытостью и приватностью, новыми и испытанными решениями, личными и общими интересами, создать мирное и свободное будущее для всей Европы и всех европейцев. Председательство Эстонии могло бы стать переломным пунктом для пессимизма и продемонстрировать гражданам, что Европа открыта, демократична, едина и смотрит в будущее", - считает Ратас.

Глава правительства будущей страны-председателя в Совете ЕС по традиции посещает ряд стран-членов Евросоюза, чтобы познакомить их с приоритетами и программой председательства, а также обсудить возможности укрепления сотрудничества.

В ходе данного визита премьер-министр Ратас посетит Словакию, Венгрию, Чехию, Словению и Румынию. После Братиславы Ратас сделает следующую остановку в Будапеште.

Председательство в Совете ЕС перейдет к Эстонии 1 июля и продлится до конца 2017 года.