"АК": Налоговый департамент запустит новое приложение для борьбы с зарплатами в конвертах

Налогово-таможенный департамент в июне запустит в тестовом режиме специальное приложение, которое будет оценивать налоговую дисциплину предприятий и тем самым способствовать борьбе с зарплатами в конвертах, по-прежнему распространенными в разных секторах эстонской экономики.

Об этом заместитель гендиректора Налогово-таможенного департамента Риво Рейтманн сообщил в понедельник "Актуальной камере".

"Идея родилась очень просто. Мы ведь знаем очень много, у нас уже проведен анализ рисков, но хорошего оформления всей этой базы, которую можно было бы довести до участников рынка, до сих пор не было. Именно исходя из этого решили более активно действовать в данном направлении. Мы не хотим конкурировать здесь с частным сектором, но мы хотим показать ту информацию, что удалось собрать", - сказал Рейтманн, по мнению которого такая мера затруднит нарушителям ведение бизнеса, отпугивая от них потенциальных бизнес-партнеров.

Ожидается, что новое приложение будет запущено в тестовом режиме уже в июне этого года.

На состоявшемся в понедельник обсуждении проблем с "серыми" зарплатами было отмечено, что чаще всего налоговый орган сталкивается с этим явлением в строительстве, на предприятиях общественного питания и в гостиничном секторе. Согласно последнему исследованию Торгово-промышленной палаты, ситуация здесь изменилась в лучшую сторону лишь незначительно.

"Это сферы деятельности, где в обороте преимущественно наличные деньги. Там порой по объективным причинам есть возможность выплачивать зарплату в конверте", - пояснил гендиректор палаты Майт Пальтс.

Зарплаты в конвертах также широко распространены в сфере охранных услуг. "Нам известны случаи, когда фирмы, предлагающие охранные услуги, выплачивают черную зарплату целиком, в объеме 100%. По мнению участников рынка, зарплата в конвертах — серьезная проблема. И никто из нашего сектора, отвечая на вопрос, не сказал, например, что не слышал о такой проблеме в сфере охранных услуг", - сказал исполнительный директор Союза охранных предприятий Андре Лиллелехт.

Еще один сектор, подверженный этому негативному явлению — различные сезонные мероприятия увеселительного толка, с организаторами которых Рейтманн пообещал провести разъяснительные беседу. По его словам, руководитель должен сам создать четкие правила, объявить о них работникам на месте и внести всех в соответствующий регистр.