Актуальная камера 22.05.2017 (18:00)

В первом квартале 2017 года средняя пенсия по старости составляла в Эстонии 390,9 евро в месяц, что на 5,4% больше, чем годом ранее.
Председательство Эстонии могло бы стать переломным пунктом для пессимизма и продемонстрировать гражданам, что Европа открыта, демократична, едина и смотрит в будущее.
Таави Аас оправдывает ожидания экстрасенса, Хелир-Валдор Сеэдер не может решить, как ему лучше баллотироваться, экс-кандидат на пост мэра Пайде от Партии реформ усиливает центристов, Инара Луйгас играет на гармошке, а журналисты выяснили, когда у Таави Рыйваса будет свадьба - читайте избирательный обзор политической жизни Эстонии за неделю на портале rus.err.ee.