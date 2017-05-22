Суд в Тарту огласил приговор по делу группы наркодельцов в составе 15 человек

Тартуский уездный суд в понедельник признал 15 человек виновными в преступлениях, связанных с незаконным оборотом в особо крупных размерах наркотического вещества GBL, из которого производятся наркотики под уличными названиями "буратино" и "жидкий экстази".

Четверо фигурантов дела были приговорены к реальным тюремным срокам от трех до семи лет, один осужденный проведет за решеткой 7 месяцев, после чего ему останется 3 года условного заключения, а еще 10 человек приговорены к условным срокам различной длительности. Осужденным также предъявлены финансовые требования на общую сумму более 22 тысяч евро, сообщила в понедельник "Актуальная камера".

Дело было заведено после задержания 6 октября прошлого года в Пярнуском уезде транспортного средства, в котором перевозили около 60 литров наркотического вещества гамма-бутиролактон, известного под аббревиатурой GBL.

Для двоих находившихся в автомобиле человек это был уже не первый подобный рейс — всего начиная с лета 2016 года они привезли из Литвы в Эстонию 210 литров психоактивного вещества.

В Эстонии наркотик перепродавали другим лицам как в исходном виде, так и после переработки в готовый к употреблению наркотик GHB, известный как "жидкий экстази", "буратино" или "бутират". Реализовывалась продукция в бутылках из-под йогурта и безалкогольных напитков.

"Из GBL можно изготовить GHB простейшими кустарными методами, к примеру, используя для этого гранулы для прочистки труб. Этот наркотик часто вызывает передозировку, а также очень сильную зависимость, при которой абстинентный синдром сравним с побочными эффектами принятия фентанила", - пояснила помощник прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Яне Паюс.

Возраст фигурантов дела — от 18 до 38 лет. Двое были осуждены за незаконный ввоз и перепродажу наркотиков, а 13 человек — за приобретение и посредничество при передаче наркотических веществ в крупном размере. Благодаря их действиям наркотик распространился по различным регионам страны.

"Среди осужденных были как наркодилеры, так и люди, нуждавшиеся в большом количестве наркотического вещества для удовлетворения собственной зависимости. Два человека, привезшие наркотик в Эстонию, проживали в Харьюмаа, но вещество распространилось по всей Эстонии — в Тартумаа, Валгамаа, а в меньшем объеме — и в другие регионы", - добавила Паюс.

Гамма-бутиролактон (GBL) был внесен в список наркотических веществ в Эстонии в 2013 году.