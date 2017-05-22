IRL все-таки пойдет на местные выборы в Вильянди по партийному списку

На местных выборах осенью 2017 года партия "Союз отечества и Res Publica" (IRL) выступит с собственным партийным списком, а не в составе избирательного союза, как предполагалось ранее.

Такое решение было принято в понедельник на заседании вильяндиского округа IRL, сообщила "Актуальная камера на эстонском языке".

В Вильянди будет баллотироваться и свежеизбранный глава партии Хелир-Валдор Сеэдер, который ранее считал более целесообразным участвовать в выборах в составе избирательного союза.

Сеэдер пояснил, что он не считает такое решение неожиданным, поскольку с тех пор произошли изменения, и он стал председателем партии.

"Два месяца назад, когда наши члены обсуждали [участие в выборах в составе избирательного союза], было неизвестно, что я вообще выдвину свою кандидатуру на пост председателя. Местный округ партии теперь решил, что в таком случае [надо] идти на выборы по партийному списку", - добавил он.

По словам главы IRL, его участие в выборах как председателя партии имеет и символическое значение. "Если бы мы пошли [на выборы] не по партийному списку, а в составе избирательного союза, это могли бы истолковать как-нибудь неправильно. Словно бы мы чувствовали себя неуверенно или стыдились баллотироваться в партийном списке, как это уже истолковывалось в СМИ. Исходя из изменившейся ситуации, было принято такое решение", - сказал Сеэдер.