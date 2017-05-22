Еврокомиссия опасается, что дефицит бюджета Эстонии может вдвое превысить прогноз

Европейская комиссия представила весенние рекомендации странам-членам Европейского Союза по укреплению экономики, в которых высказывается опасение, что планируемый структурный дефицит госбюджета Эстонии в 2018 году вместо прогнозируемых 0,5% ВВП может составить 0,9% ВВП, что нарушает требования ЕС по сбалансированной бюджетной политике.

Европейская комиссия рекомендует Эстонии в своей бюджетной политике соблюдать требования к бюджетному дефициту, зафиксированные в Пакте стабильности и роста. Это означает, что в 2018 году правительство должно следовать целевым бюджетным показателям на среднесрочную перспективу.

В соответствии с оценками в представленной Эстонией программе стабильности, в 2017 году в стране прогнозируется структурный профицит бюджета в размере 0,2% ВВП, а в 2018 году — структурный дефицит в 0,5% ВВП, что соответствует допустимым пределам. При этом по оценке бюджетной позиции Эстонии самой Еврокомиссии, структурный профицит в 2017 году может составить лишь 0,1% ВВП, а структурный дефицит в 2018 году — 0,9% ВВП, что выходит за разрешенные рамки.

Социальная защищенность снижается

По оценке Еврокомиссии, в Эстонии есть успешно функционирующий рынок труда, но неравенство доходов является одним из самых больших в Европейском союзе. Если в 2012 году совокупный доход 20% самых богатых людей в 5,4 раза превышал превышал совокупный доход 20% самых бедных, то в 2015 году эта разница выросла до 6,2.

Причина увеличения неравенства — быстрый рост зарплат работников с высокой квалификацией, тогда как доходы пенсионеров, а также людей, зависимых от социальных пособий и пособий по безработице, росли медленнее.

Кроме того, влияние социальных пособий, направленных на снижение уровня бедности, уменьшилось с 36% в 2010 году до 22% в 2015 году.

Таким образом, Еврокомиссия рекомендует Эстонии повысить доступность социальной сети безопасности и принять меры для сокращения гендерного разрыва в уровнях зарплат, увеличив прозрачность зарплат и внеся изменения в систему выплаты родительских компенсаций.

Рекомендации Еврокомиссии должны быть приняты на уровне государства и страны-члены ЕС должны их полностью и в рекомендованные сроки применить.