В Турции обвиняемых в попытке переворота строем провели на суд

В Турции более двух сотен обвиняемых в попытке государственного переворота провели строем на суд мимо толпы сторонников президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

В понедельник в Анкаре начался суд над 221 обвиняемым, которых турецкие власти заподозрили в связях с живущим в Америке исламским проповедником Фетхуллой Гюленом. Большинство из представших перед судом - бывшие высокопоставленные военные, передает Русская служба "Би-би-си".

Первым в строю шел бывший командующий военно-воздушными силами Турции генерал Акын Озтюрк.

Некоторые из сторонников Эрдогана призывали приговорить виновных в перевороте к смертной казни, хотя действующие законы Турции не позволяют назначить эту меру наказания.

Ранее в понедельник были задержаны два преподавателя - Нурие Гюльмен и Семих Озакка, которые в знак протеста против действий властей объявили голодовку. На момент задержания преподаватели, которые были уволены из-за подозрений в связях с Гюленом, голодали уже 75 дней.

В июле прошлого года в Турции была предпринята попытка государственного переворота. После подавления путча президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал главным заговорщиком Фетхуллу Гюлена - своего давнего оппонента.

Сам Гюлен, проживающий в США, категорически отрицает свою причастность к этим событиям. Тем не менее турецкие власти требуют его экстрадиции на родину и называют его лидером террористической организации.

За время, прошедшее с попытки государственного переворота, власти Турции арестовали более 40 тысяч человек, еще 120 тысяч были уволены или отстранены от работы.