Учения "Весенний шторм" переместились на полигоны

Военные учения "Весенний шторм" близятся к завершению: военные прекратили учения в городской местности и переместились на полигоны.

Эстонские военные опробывали и новые БМП CV90, которые Эстония купила за 138 миллионов евро, сообщила в понедельник "Актуальная камера".

В субботу закончился первый этап учений, в рамках которого военные отрабатывали маневры в общественных местах. По словам замначальника Генерального штаба, полковника Айвара Кокка, именно практика в городских условиях самая важная.

"Здесь есть несколько причин. Во-первых, мы практикуемся в условиях, в которых, я надеюсь, нам никогда не придется действовать, но в случае чего мы должны быть готовы действовать и в них. Во-вторых, такие маневры учат действовать с ограниченными возможностями", - пояснил Кокка.

Сейчас учения вышли на второй этап, все маневры проводятся на специализированных полигонах. Новые эстонские БМП CV90, купленные за 138 миллионов евро, приняли участие в учениях в составе скаутского батальона, а куперьяновский батальон отработал быстрое десантирование при помощи вертолетов.

"На этом "Весеннем шторме" военнослужащие срочной службы Куперьяновского батальона осуществили воздушную переброску группы на объект, который им было необходимо удерживать. Точно так же сегодня был доставлен и снайперский отряд в полном вооружении на точку. Есть много возможностей использовать вертолеты, и мы их используем", - сказал Кокка.

Несмотря на то, что учения еще продолжаются, они уже стали рекордными по числу различных несчастных случаев, о которых стало известно общественности. Всего известно о семи пострадавших. Всем им была оказана медицинская помощь, и их жизням ничего не угрожает.

В Силах обороны Эстонии отметили, что это ненормальная практика и в отношении каждого случая проводится отдельное расследование. Учения "Весенний шторм" закончатся 25 мая.