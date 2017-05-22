Актуальная камера 22.05.2017 (20:00)

В субботу, 20 мая, в Нарве прошла встреча двух членов правления партии "Зеленые Эстонии" Андрея Гудима и Александра Лаане с несколькими активными нарвитянами, которые осенью хотели бы принять участие в муниципальных выборах. В начале июня в Нарву приедут представители Левой партии Эстонии (ОЛПЭ). После этого будет создан избирательный союз.
Военные учения "Весенний шторм" близятся к завершению: военные прекратили учения в городской местности и переместились на полигоны.
Таави Аас оправдывает ожидания экстрасенса, Хелир-Валдор Сеэдер не может решить, как ему лучше баллотироваться, экс-кандидат на пост мэра Пайде от Партии реформ усиливает центристов, Инара Луйгас играет на гармошке, а журналисты выяснили, когда у Таави Рыйваса будет свадьба - читайте избирательный обзор политической жизни Эстонии за неделю на портале rus.err.ee.